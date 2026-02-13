Подростку вынесли меру пресечения по делу о поджоге АЗС в Петербурге

13 февраля 2026, 22:58

Подростка отправили под домашний арест по делу о поджоге АЗС в Петербурге

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

Несовершеннолетнему, которого обвиняют в содействии террористической деятельности после поджога автозаправки, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом пишет ТАСС.