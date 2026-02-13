Подростку вынесли меру пресечения по делу о поджоге АЗС в Петербурге
Несовершеннолетнему, которого обвиняют в содействии террористической деятельности после поджога автозаправки, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом пишет ТАСС.
Как уточняется, Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия. Оно настаивало на заключении подростка под стражу. Инстанция отказала в удовлетворении просьбы.
По версии следователей, 12 февраля фигурант, действуя с целью дестабилизации работы органов власти и влияния на принимаемые ими решения, поджёг топливораздаточную колонку на АЗС «Татнефть». В тот же день его задержали и предъявили обвинение. Вину подросток признал частично.
Накануне происшествие заметил корреспондент «78 | Новости». На площадке нашли обгоревший портфель. Предполагается, что именно он мог стать источником возгорания. Сейчас находку изучают криминалисты. Не исключается, что внутри была ёмкость с горючей смесью или другое устройство для поджога.
По внешним признакам специалисты предполагают, что воспламенение началось раньше, чем рассчитывал поджигатель.
