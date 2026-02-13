Медведь разодрал лицо 60-летней пенсионерке
В Индии 60-летняя женщина чуть не погибла после нападения медведя. Об этом сообщает Times of India.
Случай произошел у деревни Ченай в штате Уттаракханд. Ниша Деви собирала корм для скота рядом с лесополосой, когда хищник внезапно выскочил из кустов и набросился на нее. Медведь нанес пострадавшей рваные раны лица и головы, после чего скрылся.
Односельчане доставили женщину в ближайший медпункт с сильным кровотечением. Врачи оценили ее состояние как стабильное, но из-за гематом на голове пациентку перевели в окружную больницу.
После инцидента местные жители и политические активисты потребовали от властей отловить опасное животное. По их словам, чаще всего жертвами таких нападений становятся дети и пожилые. В лесном департаменте сообщили, что уже направили группы быстрого реагирования и усилили мониторинг в наиболее рискованных районах.
