Движение на МКАД для транспорта перекрыли — Дептранс
В Москве временно перекрыто движение транспорта на двух участках МКАД. Об этом стало известно 24 июня.
Как сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», ограничения ввели на съезде с внешней стороны кольцевой магистрали на Новорязанское шоссе. Также они действуют на съезде с внутренней стороны в том же направлении.
Кроме того, с 10:01 мск остается закрытым проезд на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в сторону области). На момент публикации движение там не восстановили.
Помимо этого, столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии дорог на Устьинской, Подгорской и Берниковской набережных. О сроках открытия участков пока не сообщается.
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