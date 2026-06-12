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МКАД парализовало крупным ДТП

Движение на МКАД частично перекрыто из-за ДТП в Москве
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



На месте аварии работают городские оперативные службы. Данные о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

В столичном департаменте транспорта предупредили о затруднении движения на указанном участке. Ведомство рекомендовало водителям выбирать пути объезда.

Ранее массовая авария с участием нескольких машин произошла на 37-м км МКАД. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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