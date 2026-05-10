На внешней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
В Москве на внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Авария случилась на 32-м километре кольцевой автодороги. Информация об инциденте поступила в 22:27 по московскому времени. Оперативные службы города в настоящий момент работают на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено, водителям рекомендовано выбирать пути объезда.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Воронежской области сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором мужчина перевозил поросёнка без ветеринарных документов. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении и оформили акт возврата животного.
