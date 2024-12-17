Движение на трассе М-11 остановлено из-за ДТП

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На платной трассе М-11 «Нева», в районе города Тосно (Ленинградская область), остановлено движение из-за ДТП: столкнулись два большегруза.
Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», у одной из фур разворочена кабина, у другой — прицеп.
Авария произошла на 634-м километре, движение в сторону Санкт-Петербурга оказалось заблокировано. В результате ДТП пострадал один человек, он направлен в больницу. Съезд на автодорогу М-10 «Россия» организован на 546-м километре трассы.
Позже телеканал «78.ru» проинформировал, что движение на 634-м километре трассы М-11 открыто по левой полосе.
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Авария произошла на 634-м километре, движение в сторону Санкт-Петербурга оказалось заблокировано. В результате ДТП пострадал один человек, он направлен в больницу. Съезд на автодорогу М-10 «Россия» организован на 546-м километре трассы.
Позже телеканал «78.ru» проинформировал, что движение на 634-м километре трассы М-11 открыто по левой полосе.
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Анастасия Ларина