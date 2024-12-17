Горняк умер в машине скорой помощи после ЧП на руднике в Приморье

В Ростове-на-Дону и Аксае случился настоящий кошмар: 26-летний мужчина кинулся с ножом на нескольких человек. Как сообщают Telegram-каналы SHOT и представителя МВД Ирина Волк, от нападения погибла 24-летняя девушка. Другая жертва, подросток, чудом выжил. Это не единственные нападения, которые совершил ростовский мясник 16 декабря. Подозреваемый был задержан полицией, но его состояние поражает: он явно находится не в себе и отказывается объяснять свои действия. Подробнее о кровавом деле читайте в материале «Радио 1».