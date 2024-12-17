Горняк умер в машине скорой помощи после ЧП на руднике в Приморье

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В Приморском крае один из пострадавших при обрушении породы на руднике «2-й Советский» скончался по пути в больницу.
Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, мужчина не выжил, несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи.
Ранее МЧС по региону сообщало, что трое горняков, включая пострадавшего, были подняты на поверхность спасателями. Двое рабочих выбрались самостоятельно, а пострадавшего передали медикам.
В момент обрушения утром 17 декабря на участке «Южный» находились 11 человек, восемь из них сумели покинуть шахту без помощи.
Инцидент произошёл на руднике предприятия «Дальполиметалл» в городе Дальнегорске. Прокуратура уже начала проверку на предмет соблюдения трудовых норм и безопасности при ведении работ.
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Ранее МЧС по региону сообщало, что трое горняков, включая пострадавшего, были подняты на поверхность спасателями. Двое рабочих выбрались самостоятельно, а пострадавшего передали медикам.
В момент обрушения утром 17 декабря на участке «Южный» находились 11 человек, восемь из них сумели покинуть шахту без помощи.
Инцидент произошёл на руднике предприятия «Дальполиметалл» в городе Дальнегорске. Прокуратура уже начала проверку на предмет соблюдения трудовых норм и безопасности при ведении работ.
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Мария Моисеева