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В Ульяновске пять человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.
Авария произошла около 06:00 (05:00 мск) на 209-м км автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе Ульяновска. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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