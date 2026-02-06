Движение на трассе М‑5 «Урал» ограничили из-за аварии в Челябинской области
В Челябинской области на трассе М‑5 «Урал» временно ограничили движение транспорта из-за ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщили в Telegram‑канале Госавтоинспекции региона.
Авария произошла на 1751‑м километре автодороги Москва – Челябинск — в районе города Златоуст. В столкновении участвовали три транспортных средства, среди которых был автовоз. Чтобы избежать затруднений, Госавтоинспекция советует использовать альтернативный маршрут для объезда места ДТП через Балашиху, Сыростан и Нижний Атлян.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Водителей призывают заранее планировать маршрут и следовать указаниям правоохранителей.
