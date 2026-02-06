Житель Приморья получил 15 лет колонии за поджог сотовой станции
Приморский краевой суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в диверсии и незаконном обороте персональных данных. Фигурант проведёт 15 лет в колонии и выплатит штраф.
Как сообщили в пресс-службе суда, в период с 7 по 10 августа 2024 года преступник организовал поджог базовой станции одного из сотовых операторов на территории Приморского края. Суд квалифицировал действия мужчины как диверсию, направленную на подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ. За поджог станции злоумышленник получил оплату в криптовалюте.
Кроме того, осуждённый незаконно получил доступ к личной информации умерших абонентов. Будучи сотрудником оператора сотовой связи, мужчина заменил их физические SIM‑карты на электронные, после чего передал персональную информацию третьим лицам за вознаграждение.
6 февраля суд определил окончательное наказание путём частичного сложения сроков по разным статьям: 15 лет лишения свободы и штраф 70 000 рублей.
