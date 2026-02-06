Житель Приморья получил 15 лет колонии за поджог сотовой станции

06 февраля 2026, 06:09

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Приморский краевой суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в диверсии и незаконном обороте персональных данных. Фигурант проведёт 15 лет в колонии и выплатит штраф.