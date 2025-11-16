Движение перекрыли в центре Москвы из-за пожара
Движение перекрыли в Кривоколенном переулке в Москве
Движение в центре Москвы временно перекрыли из‑за пожара в Кривоколенном переулке. Об этом сообщает Telegram‑канал «Дептранс. Оперативно».
На месте работают экстренные службы, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.
В качестве объезда предлагают Бульварное кольцо, Чистопрудный бульвар и улицу Маросейка. По данным Telegram‑канала столичной Госавтоинспекции, перекрытие имеет отношение к возгоранию в квартире.
Сотрудники ДПС обеспечивают проезд пожарной техники, регулируют движение и перенаправляют транспорт на соседние улицы.
