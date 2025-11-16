Массовое ДТП с грузовиками на гололедице произошло в Подмосковье
Крупная авария с участием двух самосвалов, бетономешалки, такси и нескольких легковых автомобилей произошла в Подмосковье на платной скоростной магистрали.
Видео опубликовал Telegram‑канал «Что там, Москва?». Уточняется, что причиной стал гололед.
Один из грузовиков не сумел вовремя затормозить и врезался в другой, по цепной реакции пострадала и машина такси, водитель которой не успел среагировать. Telegram‑канал Baza уточняет, что инцидент случился на платной трассе ЮЛА (Южно‑Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино.
На кадрах видно, как самосвал ударил бетономешалку, затем второй самосвал врезался в стоявшее аварийное такси и отбросил кроссовер Nissan Murano на стоящий грузовик.
