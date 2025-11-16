Подросток сгорел в Ростовской области в результате ДТП на ж/д переезде
Под Ростовом подросток врезался в ограждение переезда, начался пожар
В Ростовской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале областной Госавтоинспекции.
Авто врезалось в ограждение железнодорожного переезда и упало в кювет, после чего загорелось. Авария произошла на 351‑м километре трассы «Волгоград—Каменск‑Шахтинский—Луганск».
По предварительным данным, за рулём Haval F7 находился молодой человек 2009 года рождения, который выехал на переезд на запрещающий сигнал. После наезда на автоматический барьер машина опрокинулась.
