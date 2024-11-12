Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Росгвардия задержала в столичном метро полуголого мужчину

Росгвардия задержала в столичном метро полуголого мужчину

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Молодого человека, спустившегося в метро в одном нижнем белье, задержали столичные росгвардейцы, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о полуголом мужчине, который пристаёт к прохожим в районе улице 10-летию Октября и пытается войти в метро, поступила патрулю росгвардейцев. Они отправились на поиски и задержали нарушителя общественного порядка, когда тот был на территории метрополитена.

«Неадекватный пассажир оказался 23-летним уроженцем Ростовской области. Он рассказал, что отдыхал с друзьями, вышел покурить, а обратно его не пустили. Однако объяснить, где именно он отдыхал, молодой человек не смог», — говорится в сообщении.


Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

Читайте также:

На Курилах медведь напал на людей — есть пострадавшие

В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей на автокредитах

Бойца СВО избили на глазах у его пятерых детей в Новосибирской области
#росгвардия
#москва
#метро
На Курилах медведь напал на людей — есть пострадавшие
Два человека госпитализированы после нападения на них медведя на Курилах
12 ноября 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Byrdyak

Двое мужчин пострадали в результате нападения медведя на курильском Итурупе, их госпитализировали, пишет РИА Новости, ссылаясь на лесное и охотничье хозяйство Сахалинской области.
«Бурый медведь во вторник напал на Итурупе на двух человек. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель. Они шли по туристическому маршруту на Белые скалы — природной достопримечательности острова. В настоящее время мужчины находятся в Курильской ЦРБ», — пояснила журналистам собеседница.
Она добавила, что медведя сейчас ищут для отстрела.

Ранее сообщалось, что в Северной столице школьник напал на алкомаркет с ножом. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Читайте также:

В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей на автокредитах

Тело женщины найдено на детской площадке в Москве

В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
#мир
#животные
#нападение
#новости
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей на автокредитах
12 ноября 2024, 11:10

Фото: istock/Rawf8

В Москве сотрудники Главного следственного управления МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска задержали 18 членов преступной группировки, подозреваемой в мошенничестве в сфере автокредитования. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, с 2021 по 2022 год злоумышленники обращались в финансовые учреждения для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода. Полученные средства использовались для приобретения дорогих автомобилей, которые впоследствии перепродавались как в других регионах России, так и за границей. При этом аферисты не планировали исполнять свои обязательства по возврату займов.

В результате расследования было задокументировано более 20 преступлений, в результате которых 11 банков понесли ущерб на сумму свыше 100 000 000 рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем). Для 18 задержанных избраны различные меры пресечения, в то время как еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.

Читайте также:

Муж-тиран и трое детей: брак 18-летней россиянки с азербайджанцем едва не стоил ей жизни, подробности

Росгвардия представила видео задержания исполнителя и заказчика покушения в Подмосковье

Задержаны подозреваемые по делу о покушении на помощника депутата Алихаджиева
#уголовное мошенничество
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойца СВО избили на глазах у его пятерых детей в Новосибирской области
12 ноября 2024, 10:41

Фото: iStock/globalmoments

Бойца спецоперации жестоко избили на глазах у его пятерых детей в поселке Сузун Новосибирской области. Об этом говорится в паблик «Союз Отцов и Семей Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно сообщению, бывшая супруга участника СВО уехала отдыхать в бар, а детей оставила одних дома. Отец узнал об этом и сразу приехал к ним. Позже женщина вернулась домой в компании нескольких собутыльников, с которыми у мужчины разгорелся конфликт. В итоге несколько человек избили военного на глазах у его детей. Ему пришлось накладывать на лицо швы.

Утверждается, что дом, в котором живет бывшая супруга бойцы СВО вместе с их общими детьми, был приобретен на деньги пострадавшего, которые он получил за ранение в зоне спецоперации. Кроме того, родственники мужчины утверждают, что его бывшая жена – дочь одного из глав поселка Сузун.

Читайте также:

Впавший в кому после ранения в палец боец СВО Гусев скончался

Тело женщины найдено на детской площадке в Москве

В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
#деньги
#конфликт
#дом
#женщина
#человек
#компании
#отец
#мужчины
#дома
#сво
#ранение
#бар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тело женщины найдено на детской площадке в Москве
12 ноября 2024, 10:22

Фото: istockphoto/Motortion

На детской площадке в жилом комплексе «Николин Парк» в Новой Москве было обнаружено тело 47-летней Анжелы, работавшей в банке и занимавшейся бизнесом. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
У женщины была зафиксирована черепно-мозговая травма, а рядом с телом находились её ботинки и бутылка виски.

Соседи, ставшие свидетелями трагедии, сообщили о находке в правоохранительные органы. Анжела проживала в этом ЖК и официально не состояла в браке. Следственный комитет России начал проверку по факту её смерти, не исключая возможность криминального характера происшествия. Дело находится под контролем московской прокуратуры.

Ранее под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года.

До этого стало известно, что во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки.

Читайте также:

В Подмосковье обнаружили нелегальную майнинговую ферму

Двое приезжих украли с подмосковной стройки материалы на миллион рублей

В Канаде звезда хоккея обманом склонила подопечную к интиму
#соседи
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
12 ноября 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Animaflora

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя. Он пытался совершить поджог на железнодорожных путях неподалёку от Балаклавской теплоэлектростанции.
По сообщению Центра общественных связей силового ведомства, 29-летний мужчина начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2023 года. По заданию кураторов он должен был сорвать работу железнодорожного транспорта с помощью поджога объекта специализированной инфраструктуры. Он получил от украинской стороны деньги, на которые закупил горючую жидкость.

Свои планы злоумышленник осуществить не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ на месте преступления. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, а также о покушении на теракт.

Читайте также:

Поджог военкомата: машинисту крана грозит срок за госизмену

ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ

Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
#деньги
#фсб
#теракт
#мужчины
#мужчина
#сбу
#севастополь
#железная дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна личность осквернившего памятник воинам-освободителям в Судже
Журналист Стефанов: Памятник воинам-освободителям в Судже осквернил Барткевичюс
12 ноября 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Paha_L

Российский журналист Алексей Стефанов раскрыл личность того, кто осквернил памятник советским воинам-освободителям в Судже Курской области. Им оказался гражданин Литвы Валдас Барткевичюс.
Фотография, на которой мужчина разрисовывает мемориал советским воинам, широко распространилась в интернете, напоминает MK.RU. По словам Стефанова, вандалом является литовец Барткевичюс, о котором стало известно ещё весной этого года. Тогда он принёс ведро с фекалиями к российскому посольству в Вильнюсе. Власти Литвы оштрафовали русофоба, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Стефанов подчёркивает, что Барткевичюс и подобные ему ждут поражения России, чтобы творить именно такие вещи на русской земле и по-своему решать «русский вопрос». Литовец продемонстрировал наглядный пример, до чего доходит русофобия у таких людей.

По сообщению прокуратуры, неизвестный маркером нанёс надпись на бюст советского воина-освободителя на мемориале в городе Суджа Курской области. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело о вандализме.

Читайте также:

В Великом Новгороде СК завёл дело против вандалов, которые изрисовали монумент Победы

На Поклонной горе мужчина пытался потушить Вечный огонь

В Химках задержан вандал, бросивший венок в Вечный огонь
#следственный комитет
#уголовное мемориал
#фотография
#мужчина
#рф
#курская область
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье обнаружили нелегальную майнинговую ферму
12 ноября 2024, 09:48

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Незаконное подключение к электросетям для работы оборудования майнинговой фермы выявили сотрудники «Мособлэнерго» в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба компании.
«В ходе проверки узла учета электроэнергии специалисты выявили признаки несанкционированного вмешательства. По предварительным данным ущерб, который нанесло компании нелегальное подключение, нанесенный компании, составил более 19 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили нелегальную майнинговую ферму и конфисковали её оборудование: свыше 150 единиц вычислительной техники. По факту незаконного подключения к электросетям возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Всего за три года сотрудники «Мособлэнерго» выявили в Подмосковье четыре нелегально работающие майннговые фермы, общий ущерб от их деятельности превысил 170 млн рублей.

Читайте также:

В Петербурге восьмиклассник совершил нападение на алкомаркет

Двое приезжих украли с подмосковной стройки материалы на миллион рублей

В Абхазии начались массовые беспорядки
#электричество
#кража
#биткоин
#криминал
#пушкинский округ
#мособлэнерго
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге восьмиклассник совершил нападение на алкомаркет
Восьмиклассник с ножом попытался ограбить алкомаркет в Петербурге
12 ноября 2024, 09:39

Фото: iStock/blinow61

На 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ за попытку разбойного нападения на алкомаркет.
10 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток совершил разбойное нападение на местный алкомаркет. По данным «Форпоста», школьник зашёл в магазин со строительным ножом и начал требовать у кассирши выручку. Несмотря на угрозу женщина отказала ему и неопытному бандиту пришлось удалиться.

Накануне сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 14-летний Тимур. Сейчас несовершеннолетний преступник находится в следственном изоляторе. По факту разбоя заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

Читайте также:

В Реутове пресекли незаконную продажу спиртного и табачных изделий

Тело девушки, спрятанное в спортивную сумку, нашли в канаве Ленобласти

Мошенники развели мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей
#подросток
#магазин
#нападение
#дело
#уголовное дело
#школьник
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое приезжих украли с подмосковной стройки материалы на миллион рублей
12 ноября 2024, 09:32

Фото: iStock/blinow61

Двух приезжих из Средней Азии 22 и 28 лет задержали полицейские Московской области по подозрению в краже материалов с одной из строек в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что на территории строительного объекта на улице Юбилейная злоумышленники спилили замок металлического контейнера и похитили оттуда регуляторы давления, балансировочные клапаны, краны и термоманометры. Украденное они погрузил в машину каршеринга и скрылись. Ущерб составил более миллиона рублей», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские вычислили похитителей и задержали их по местам их проживания в Москве и Твери. Один из задержанных рассказал, что работал на этой стройке и подбил знакомого совершить кражу. Украденное злоумышленники продали на ближайшей ж/д станции за 200 тысяч рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Читайте также:

В Абхазии начались массовые беспорядки

МЧС: пожар в Ростовской области унес жизни пяти человек

В Канаде звезда хоккея обманом склонила подопечную к интиму
#мытищи
#стройки
#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате