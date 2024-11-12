Росгвардия задержала в столичном метро полуголого мужчину

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Молодого человека, спустившегося в метро в одном нижнем белье, задержали столичные росгвардейцы, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о полуголом мужчине, который пристаёт к прохожим в районе улице 10-летию Октября и пытается войти в метро, поступила патрулю росгвардейцев. Они отправились на поиски и задержали нарушителя общественного порядка, когда тот был на территории метрополитена.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.
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«Неадекватный пассажир оказался 23-летним уроженцем Ростовской области. Он рассказал, что отдыхал с друзьями, вышел покурить, а обратно его не пустили. Однако объяснить, где именно он отдыхал, молодой человек не смог», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.
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Лев Каштанов