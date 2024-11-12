Медицинский работник и идеальный семьянин: что скрывала семья из Ноябрьска, где убили многодетную мать

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Мужчина встретил свою супругу в подъезде дома и нанес ей несовместимые с жизнью удары ножом. Причиной изменения поведения мужчины стали запрещенные вещества. Подробности трагедии в материале «Радио 1».
Убийство в Ноябрьске
Трагедия случилась в семье Федотовых в городе Ноябрьск. 23 февраля 2021 года 38-летний супруг из-за семейного конфликта убил мать своих детей. Дмитрий, находясь в алкогольном опьянении подкараулил супругу в подъезде дома, нанес ей несколько ударов ножом и начал избивать. Травмы были смертельными и женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
Что говорят знакомые о семье
Бывшая коллега медбрата Дмитрия Федотова, который стал убийцей, поделилась деталями личной жизни пары. Женщина до сих пор не может осознать произошедшее, так как семья казалась идеальной во всех отношениях.
«Дима очень любил Олю. Он работал в травматологическом отделении гипсовым техником, прекрасно накладывал гипс. Он никогда на меня «ты» не называл, а пациенты уважали Диму. Оля — тоже медицинский работник, была замечательной мамой. У них трое детей. Дима был очень хорошим семьянином! Его отец работал водителем скорой помощи – очень уважаемый человек, сейчас на пенсии. Мама, по-моему, трудилась воспитателем в детском саду. У них воспитанные дети, всегда поздороваются», — вспоминает экс-коллега убийцы.
Женщина рассказывает, что в какой-то момент глава семьи «стал увлекаться запрещенными веществами и пошел в разнос».
«Вот видите, что случилось! Многие говорят, что я выгораживаю Диму. Нет, я знаю, какой он был. Не родила бы троих детей с плохим мужем. Оля тоже очень уважительная – всегда с улыбкой, приветливая. Во время отпусков старшую медицинскую сестру подменяла. Так что не могу ничего плохого сказать о семье», – подвела итог собеседница.
Ольга Федотова (Фото: соцсети О. Федотовой)
Еще один знакомый семьи тоже помнит только хорошее о семье.
Знал обоих, ничего плохого сказать не могу. Дмитрий - хороший адекватный парень, Оля - тоже примерная жена. Редко их встретишь в одиночку – везде и всегда ходят, гуляют вместе. Но, как оказалось, не все так гладко было за закрытыми дверями. Печальный конец, никто не ожидал от Димы такого поступка, – говорит мужчина.Так же мужчина рассказал, что общие знакомые говорили ему, что Дима в последнее время изменился, пара стала часто ссориться несколько раз даже взывали наряды полиции. Накануне своей гибели женщина забрала детей и ушла к родственникам, а в день убийства вернулась за вещами, но из подъезда дома так и не вышла. Известно, что погибшая планировала разорвать отношения с супругом и подала документы на развод.
Приговор суда
По информации регионального следственного комитета Дмитрий Федотов признан виновным в совершении убийства. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дети после трагедии остались с родственниками.
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