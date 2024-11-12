Подросток-мигрант ударил с ноги девушку в Свердловской области — видео

Фото: istockphoto/vichinterlang
Подросток-мигрант ударил школьницу в Свердловской области, передает телеканал «360».
На кадрах можно увидеть, как юноша бьет ногой в грудь пострадавшей. Кроме того, на записи слышно, как парня подначивала другая девушка.
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, заведут уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене росгвардейцы задержали молодого человека в одном нижнем белье. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о 23-летнем уроженце Ростовской области. Парень не смог рассказать сотрудникам, где он отдыхал. Задержанный передан правоохранителям для выяснения обстоятельств произошедшего.
Читайте также:
На Курилах медведь напал на людей — есть пострадавшие
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей на автокредитах
Тело женщины найдено на детской площадке в Москве
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, заведут уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене росгвардейцы задержали молодого человека в одном нижнем белье. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о 23-летнем уроженце Ростовской области. Парень не смог рассказать сотрудникам, где он отдыхал. Задержанный передан правоохранителям для выяснения обстоятельств произошедшего.
Читайте также:
На Курилах медведь напал на людей — есть пострадавшие
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей на автокредитах
Тело женщины найдено на детской площадке в Москве
Никита Кротов