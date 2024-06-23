Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь

Фото: iStock/Apriori1
На подходах к Крымскому мосту образовалась значительная очередь из более чем пятисот автомобилей, сообщает оперативный канал инфоцентра, отслеживающий ситуацию на автотрассах к мосту.
В воскресенье движение по мосту было временно приостановлено дважды: первый раз на 21 минуту, второй — на три минуты. Причины этих остановок не были объявлены.
По данным сообщения, на очереди с Тамани стоит 336 автомобилей, ожидание может занять до часа. С другой стороны, перед досмотровыми пунктами у Керчи выстроено 256 машин, также среднее время ожидания составляет около часа.
Читайте также:
Депутат назвал Крымский мост самой лакомой целью для ВСУ
ВС РФ отразили самую массированную атаку на Крымский мост
Киев собирался уничтожить систему ПВО, прикрывающую Крымский мост
Артем Кузьмин