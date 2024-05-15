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Движение по ЦКАД заблокировало из-за упавшего на машину знака

15 мая 2024, 15:54
Фото: Наталья Акулёнок

Фото: Наталья Акулёнок

Информационный знак рухнул на легковую машину на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) рядом с Истрой, из-за этого проезд по трассе ограничен, подробности передаёт корреспондент Наталья Акулёнок.
«В 12:47 манипулятор FAW с поднятой стрелой в 12:47 задел конструкцию с информационным знаком на ЦКАДе в районе съезда на Волоколамское шоссе. В результате металлическая конструкция упала на Ниву. В автомобиле был только водитель, он выжил», — говорится в сообщении.
Из-за происшествия движение в обоих направлениях на 314 километре ЦКАД было остановлено. Дорожники немедленно приступили к разбору рухнувшей конструкции, постепенно движение удалось запустить — сначала по одной полосе на внутреннем кольце, затем также — по одной на внешнем.



В настоящее время, согласно информации Автодора, движение открыто по обеим внутренним полосам трассы. Движение по внешней стороне остаётся частично перекрытым.

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#истра
Появились кадры первых минут после покушения на Фицо
Фицо ранен в грудь и живот, его состояние оценивается как тяжёлое
15 мая 2024, 16:33

Фото: iStock/Алексей Витвицкий

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен. Видео первых минут после покушения публикует Mash.
Местные СМИ сообщают, что неизвестный выстрелил в премьера из толпы. Было сделано около четырёх выстрелов. После чего преступник попытался скрыться, однако был задержан очевидцами и личной охраной Фицо.


На место покушения оперативно прибыл вертолёт, который доставил политика в больницу.

По предварительным данным, Фицо ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Напомним, что Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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#политика
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#премьера
#словакия
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Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо
15 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/nixki

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что неизвестный совершил покушение на Фицо, выстрелив в него несколько раз. По словам очевидцев, было произведено три-четыре выстрела. Это произошло после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к общественности.

После выстрелов он упал на землю. Его на вертолёте срочно доставили в больницу в Братиславе. Сообщается, что он получил ранение брюшной полости. Его состояние медики оценивают как очень тяжёлое.

Напавшего оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

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#премьер-министр
#покушение
#заседание
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В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о «Крокусе»
Следствие просит продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Исломову*
15 мая 2024, 15:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Аминчону Исломову*. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
По предварительным данным, в скором времени в суд поступят и другие ходатайства. Недавно срок ареста всем фигурантам дела был определен до 22 мая текущего года.

По этому делу были арестованы двенадцать обвиняемых. Согласно данным следствия, Аминчон с отцом Исроилом* и братом Диловаром* были осведомлены о намерениях предполагаемых террористов и сдали им жилье.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*внесены в список террористов и экстремистов в России
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Осколок отскочил и пропорол живот ребенку: В Петербурге врачи борются за жизнь школьника
В Петербурге 10-летний ребенок пробил стекло в двери и попал в больницу
15 мая 2024, 15:31

Фото: iStock/ViktorCap

В Санкт-Петербурге врачи клиники Педиатрического университета борются за жизнь 10-летнего пациента с травмой живота. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
«С диагнозом «Проникающее колото-резаное ранение брюшной полости» в тяжелом состоянии скорая медицинская помощь доставила ребенка в Педиатрический университет. Минуя приемный покой, пациента госпитализировали в хирургическую реанимацию», — рассказали в больнице.

По словам врачей, мальчик во время игры дома разбил стекло межкомнатной двери. Осколок вонзился ему в тело. Медики, осмотрев ребенка, обнаружили в тонкой кишке перфорацию размером шесть сантиметров. Они ушили ее. Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области полицейские начали розыск подозреваемых в расправе над молодым россиянином. Во время ссоры группа молодых парней открыла огонь по 23-летнему россиянину. Юноша получил ранение, которое оказалось не совместимо с жизнью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Екатеринбурге из бывшей штаб-квартиры революционера сделали бордель
В Екатеринбурге накрыли бордель в бывшей штаб-квартире революционера Свердлова
15 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам члена муниципальной Общественной палаты Дмитрия Чукреева, здание, в котором накрыли бордель, принадлежит свердловскому мингосимущества. Уточняется, что общественники провели в публичном доме «контрольную закупку», когда там находился один настоящий клиент и четыре «жрицы любви».

Согласно информации источника, администратор борделя попыталась оказать сопротивление. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что пятнадцать человек задержали в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.

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#екатеринбург
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Потерял человечность: Захарова об ударе Киева по Белгороду
15 мая 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала удар по Белгороду с украинской стороны 12 мая, в результате которого произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
Как передают argumenti.ru, Захарова считает, что подобные действия говорят об окончательной потере Киева понятий о человечности.

До этого сообщалось, что RT собирает средства для белгородцев, пострадавших от обрушения подъезда дома после обстрела ВСУ. Так, например, была оказана помощь родственникам в организации похорон последней обнаруженной под завалами дома, по которому нанесли удар ВСУ, жертвы.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки в Белгороде завершены.

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Российский адвокат помог осужденному бежать из колонии
15 мая 2024, 14:19

Фото: iStock/OlFedv

В Кургане ФСБ задержала адвоката областной коллегии, которая помогла сбежать из колонии осужденному, пишет «Лента.ру».
Об этом рассказали в управлении Следственного комитета России по Курганской области. Как пишет «Коммерсантъ», задержанный адвокат — Елена Константинова.

Возбуждено уголовное дело по статьям о фальсификации доказательств и о пособничестве в побеге из мест лишения свободы. Константинова заключена под стражу.

По информации следствия, в 2020-2021 годах адвокат представила в суд данные об освобождении от наказания двух осужденных по статьям за тяжкое и особо тяжкое преступления. Также вместе с заявлениями она отдала поддельные меддокументы о том, что заключенные якобы тяжело больны.

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#суд
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#колония
#россия
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Полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю девочку в магазине Краснодара
15 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские нашли в поезде Кисловодск — Санкт-Петербург женщину, которая бросила трехлетнюю дочь в магазине Краснодара. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что матерью-кукушкой оказалась безработная 36-летняя приезжая из Сургута. Как только она избавилась от трехлетней малышки, то сразу же уехала на автобусе из Краснодара до Кропоткина, после чего села на поезд.

В настоящее время женщина в сопровождении сотрудников правоохранительных органов возвращается в Краснодар для выяснения обстоятельств произошедшего. По информации источника, будет проведена психиатрическая экспертиза.

Уточняется, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Она находится в медицинском учреждении.

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МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
15 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/TheaDesign

Министерство внутренних дел объявило бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, его карточка появилась в базе ведомства.
Ранее в отношении Вятровича возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Вятрович был уволен с поста главы Института национальной памяти (ИНП) 18 сентября 2019 года. Он выступал одним из идеологов тотальной украинизации, декоммунизации и героизации националистов. Даже на Украине он неоднократно обвинялся в симпатиях к ОУН-УПА* и украинским коллаборационистам.

Сейчас Вятрович ​является депутатом Верховной рады Украины.

В начале мая МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Подробнее об этом ​читайте в материале «Радио 1».

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*Признана экстремистской на территории РФ
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