Движение по ЦКАД заблокировало из-за упавшего на машину знака

Фото: Наталья Акулёнок
Информационный знак рухнул на легковую машину на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) рядом с Истрой, из-за этого проезд по трассе ограничен, подробности передаёт корреспондент Наталья Акулёнок.
«В 12:47 манипулятор FAW с поднятой стрелой в 12:47 задел конструкцию с информационным знаком на ЦКАДе в районе съезда на Волоколамское шоссе. В результате металлическая конструкция упала на Ниву. В автомобиле был только водитель, он выжил», — говорится в сообщении.Из-за происшествия движение в обоих направлениях на 314 километре ЦКАД было остановлено. Дорожники немедленно приступили к разбору рухнувшей конструкции, постепенно движение удалось запустить — сначала по одной полосе на внутреннем кольце, затем также — по одной на внешнем.
В настоящее время, согласно информации Автодора, движение открыто по обеим внутренним полосам трассы. Движение по внешней стороне остаётся частично перекрытым.
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