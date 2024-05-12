Российский триатлонист Сысоев погиб в ДТП

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Российский триатлонист Игорь Сысоев, участвовавший в Олимпийских играх в Афинах и Пекине, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР).
ФТР выразила соболезнования родственникам и близким Сысоева. В заявлении Федерации отмечается, что он был выдающимся спортсменом и профессионалом.
На Олимпийских играх в Афинах Сысоев занял 15-е место, а через четыре года в Пекине достиг девятого места.
Ранее известный российский велогонщик, бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич ушел из жизни в возрасте 35 лет.
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На Олимпийских играх в Афинах Сысоев занял 15-е место, а через четыре года в Пекине достиг девятого места.
Ранее известный российский велогонщик, бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич ушел из жизни в возрасте 35 лет.
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Артем Кузьмин