«Движения нет»: Массовое ДТП с фурами парализовало трассу М-5

17 декабря 2025, 11:58

Массовое ДТП с фурами парализовало движение на трассе «Урал» в сторону Москвы

Фото: Istock/kadmy

На трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП с участием трёх грузовиков. Авария полностью перекрыла движение на федеральной магистрали. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».