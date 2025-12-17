Достижения.рф

«Движения нет»: Массовое ДТП с фурами парализовало трассу М-5

Массовое ДТП с фурами парализовало движение на трассе «Урал» в сторону Москвы
Фото: Istock/kadmy

На трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП с участием трёх грузовиков. Авария полностью перекрыла движение на федеральной магистрали. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».



Инцидент случился 17 декабря на 1656-м километре трассы в направлении Москвы. По предварительной информации, фура марки Scania столкнулась с грузовиком DAF. После этого Scania выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовой автомобиль Shamcan. Второй грузовик двигался в сторону Челябинска.

Сотрудники ГИБДД немедленно перекрыли движение на этом участке дороги. Автомобилисты вынуждены объезжать место аварии. Инспекторы ДПС направляют транспорт через город Юрюзань и деревню Первуха.

Экипажи ДПС и аварийные службы уже работают на месте. Инспекторы регулируют движение и разбирают образовавшуюся пробку. О пострадавших информация не поступала.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0