В Петербурге пьяная пассажирка разбила автобусное окно, выпрыгнула в него и убежала
В Санкт-Петербурге пассажирка в состоянии алкогольного опьянения разбила окно автобуса и скрылась. Об этом информирует УМВД по городу и области.
Инцидент произошёл вечером 13 декабря. Автобус №103 следовал по бульвару Новаторов. Около 21:50 по московскому времени женщина взяла аварийный молоток, разбила стекло и после остановки транспорта выпрыгнула на улицу.
В результате происшествия никто не пострадал. Материальный ущерб предварительно оценили в сумму свыше 14 тысяч рублей. Через несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую.
Ею оказалась 30-летняя жительница Петербурга, которая ранее проживала в Московской области. Следствие возбудило уголовное дело по статье 214 УК РФ о вандализме. Суд избрал для женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде.
