В Петербурге пьяная пассажирка разбила автобусное окно, выпрыгнула в него и убежала

17 декабря 2025, 11:46

В Петербурге возбудили уголовное дело после разбитого стекла в автобусе

Фото: Istock/conejota

В Санкт-Петербурге пассажирка в состоянии алкогольного опьянения разбила окно автобуса и скрылась. Об этом информирует УМВД по городу и области.