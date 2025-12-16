В Ставрополе задержали группу дропперов, переводивших деньги мошенникам
Полиция Ставропольского края задержала пятерых жителей Северного Кавказа по делу о дропперстве. Об этом сообщает региональное МВД.
По версии следствия, задержанные по заданию неустановленных кураторов находили граждан. Эти лица за вознаграждение оформляли на себя банковские карты и затем передавали их фигурантам дела. На эти счета поступали деньги от потерпевших, которых обманули телефонные мошенники.
В ведомстве указали, что подозреваемые обналичивали средства, конвертировали их в криптовалюту и через электронные кошельки переводили кураторам. При обысках оперативники изъяли у задержанных 11 мобильных телефонов, 12 пластиковых карт и девять SIM-карт.
Сейчас правоохранители выявляют всех участников преступной схемы. Они решают вопрос о привлечении к ответственности владельцев переданных карт.
