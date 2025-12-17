Москвич открыл стрельбу по самокатчикам и получил наказание
Житель Москвы получил два года колонии за стрельбу из пневматического пистолета в людей на самокатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
По версии следствия, между мужчиной и самокатчиками возник конфликт. Во время ссоры москвич начал стрелять в оппонентов из пневматического оружия. Один человек получил травму, медики оказали ему помощь на месте. Подозреваемый скрылся, но позже правоохранители его задержали. Конкретные причины инцидента не раскрываются.
Обвиняемый частично признал свою вину и выплатил компенсации обоим потерпевшим. Один из них хотел заключить мировое соглашение, но суд отклонил это ходатайство. Суд признал москвича виновным в хулиганстве и назначил ему два года колонии общего режима. Приговор уже вступил в силу.
