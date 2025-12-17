Москвич открыл стрельбу по самокатчикам и получил наказание

17 декабря 2025, 10:05

Житель Москвы получил два года колонии за инцидент со стрельбой по самокатчикам

Фото: Istock/Wpadington

Житель Москвы получил два года колонии за стрельбу из пневматического пистолета в людей на самокатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.