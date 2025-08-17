Движущийся горящий грузовик с химикатами в Турции засняли на видео
Горящий грузовик проехал около 8 километров по трассе в Турции после столкновения с другим автомобилем, сообщает Telegram‑канал SHOT.
По данным СМИ, инцидент произошёл на дороге Самсун — Анкара; в прицепе вспыхнули химические вещества и краска. За рулём находился гражданин Азербайджана Джамаладдин Мамадов. Через несколько километров с горящим прицепом машина въехала в отбойник, водитель не пострадал.
Ранее также сообщалось о двух машинах, которые сгорели ночью 29 июля на парковке в Москве — местные жители запечатлели пожар на видео, на записи видно, как горящие автомобили тушат спасатели.
До этого на юго‑западе Москвы грузовик задел высоковольтные провода и загорелся.
