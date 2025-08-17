Движущийся горящий грузовик с химикатами в Турции засняли на видео

17 августа 2025, 15:20

Движущийся горящий грузовик с химикатами в Турции проехал 8 км и попал на видео

Фото: istockphoto/SerrNovik

Горящий грузовик проехал около 8 километров по трассе в Турции после столкновения с другим автомобилем, сообщает Telegram‑канал SHOT.