Мужчина ворвался в квартиру на Урале и лишился глаза
В Свердловской области многодетный отец Дмитрий Д. открыл стрельбу по мужчине, ворвавшемуся в его квартиру, в результате чего тот лишился глаза. Об этом сообщает E1.
По версии Дмитрия и очевидцев, в дом в поселке Колчедан вломился Иван П. — сын местной бизнесвумен. Незваный гость, как утверждают свидетели, пришёл с «обрезом» под курткой, начал скандалить, применил газовый баллончик и избил хозяина. После этого Дмитрий выстрелил из травматического оружия, не видя ясно из‑за слезоточивого газа; Иван потерял глаз и впоследствии признан инвалидом.
Сам пострадавший говорит, что между ними был давний конфликт и что он пришёл мирно, а также заявляет, что Дмитрий якобы отобрал у него кафе; Дмитрий отрицает причастность к бизнесу и называет себя лесорубом. Местные жители в основном склоняются к версии семьи Дмитрия, отмечая, что родные Ивана, по данным полиции, не раз привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за нападения на полицейских.
Сейчас Иван П. обвиняется в избиении охранника завода, его мать — в умышленном повреждении автомобиля. Сам Дмитрий Д. находится под домашним арестом и проходит по уголовному делу о покушении на убийство; за это ему грозит до 11 лет лишения свободы.
