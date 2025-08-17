Мужчина ворвался в квартиру на Урале и лишился глаза

17 августа 2025, 15:12

В Свердловской области мужчина выстрелил в глаз непрошенному гостю

Фото: istockphoto/eugenekeebler

В Свердловской области многодетный отец Дмитрий Д. открыл стрельбу по мужчине, ворвавшемуся в его квартиру, в результате чего тот лишился глаза. Об этом сообщает E1.