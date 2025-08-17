Ветеринары спасли питона в Санкт-Петербурге

17 августа 2025, 14:24

Ветеринары спасли застрявшего в лампе питона Васю в Санкт-Петербурге

Фото: istockphoto/dwi septiyana

Питон по кличке Вася из Санкт-Петербурга едва не стал жертвой собственной попытки побега.