Ветеринары спасли питона в Санкт-Петербурге
Питон по кличке Вася из Санкт-Петербурга едва не стал жертвой собственной попытки побега.
Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», он проломил крышку террариума, выбрался наружу и застрял в железном кольце настольной лампы. Хозяин доставил змeю в ветклинику Василеостровского района; потребовалось четверо мужчин, чтобы зафиксировать животное на «операционном столе».
Ветеринары аккуратно сняли кольцо и помогли Васе без дополнительных травм.
Сейчас питон вернулся в террариум и отдыхает на коряге. Ранее также сообщалось, что 28‑летнюю жительницу Подмосковья госпитализировали после укуса кобры во время прогулки в парке — женщина предположила, что змея заползла к ней в рюкзак, пока она отдыхала в лесополосе.
