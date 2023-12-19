Склад издательства «Захаров» с книгами Акунина* хотят брать штурмом

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
Сотрудники издательства отказываются добровольно открывать хранилище.
SHOT пишет, что следователям придётся вскрывать склад, чтобы изъять весь тираж.
В офисе «Захарова» сегодня проходят обыски в рамках уголовного дела, которое возбудили против Бориса Акунина* по статьям о призывах к терроризму и фейках о ВС РФ.
Руководство издательства предостерегают от дальнейшего сотрудничества с автором.
Ранее писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и завели уголовное дело. Писатель обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, а также в призывах к экстремистской деятельности по статьям 205.2 и 207.3 УК РФ.
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Против писателя Акунина* возбудили уголовное дело о фейках
*Внесён в перечень террористов и экстремистов.
В офисе «Захарова» сегодня проходят обыски в рамках уголовного дела, которое возбудили против Бориса Акунина* по статьям о призывах к терроризму и фейках о ВС РФ.
Ранее писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и завели уголовное дело. Писатель обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, а также в призывах к экстремистской деятельности по статьям 205.2 и 207.3 УК РФ.
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Против писателя Акунина* возбудили уголовное дело о фейках
*Внесён в перечень террористов и экстремистов.
Мария Фирсова