Двое детей и их бабушка умерли после пожара в Уфе

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77-летняя бабушка и двое детей (мальчики 4 и 8 лет) погибли в результате пожара в пятиэтажке на улице 50 лет Октября в Уфе, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Башкирии в Телеграм-канале.
В МЧС отметили, что медицинские работники скорой на месте проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионерку и детей не получилось.
Огонь вспыхнул в одной из комнат двухкомнатной квартиры, пламя охватило домашнее имущество на площади восемь квадратов. Двенадцать человек эвакуировали, а шестеро самостоятельно выбрались на улицу.
На месте происшествия работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа.
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Огонь вспыхнул в одной из комнат двухкомнатной квартиры, пламя охватило домашнее имущество на площади восемь квадратов. Двенадцать человек эвакуировали, а шестеро самостоятельно выбрались на улицу.
На месте происшествия работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа.
«Расследование проводят дознаватель ведомства и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается», — обратила внимание пресс-служба МЧС.
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Ольга Енгалычева