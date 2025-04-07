Жительница Иркутской области подожгла лодку бывшего и случайно уничтожила свой дом

Фото: iStock/Kara Capaldo
Жительница посёлка Усть-Балея (Иркутская область) решила сжечь моторную лодку экс-возлюбленного. Огонь перекинулся на её дом — от него ничего не осталось. Об этом пишет телеграм-канал Babr Mash.
По данным канала, в отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело об умышленной порче чужого имущества. Хозяин лодки оценил ущерб в 1 млн рублей.
Ранее в городе Междуреченске Кемеровской области произошёл масштабный пожар, уничтоживший 900 квадратных метров кровли пятиэтажного жилого дома.
Читайте также:
«Газель» влетела в подземный переход около станции метро «Парк Победы» в Москве — фото
В Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции
Аэролодка перевернулась в Кемеровской области: трое пассажиров пропали без вести
Ранее в городе Междуреченске Кемеровской области произошёл масштабный пожар, уничтоживший 900 квадратных метров кровли пятиэтажного жилого дома.
Читайте также:
«Газель» влетела в подземный переход около станции метро «Парк Победы» в Москве — фото
В Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции
Аэролодка перевернулась в Кемеровской области: трое пассажиров пропали без вести
Анастасия Чубина