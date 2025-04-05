В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей

Фото: МЧС России
В городе Междуреченске Кемеровской области произошёл масштабный пожар, уничтоживший 900 квадратных метров кровли пятиэтажного жилого дома. На данный момент открытое горение ликвидировано, передают в МЧС России.
По данным пресс-службы МЧС, 120 человек, включая 21 ребёнка, самостоятельно покинули загоревшееся здание. Спасатели эвакуировали ещё 17 человек, среди которых четверо детей.
Для помощи пострадавшим организовали три автобуса для обогрева и развернули пункт временного размещения на 244 места.
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Для помощи пострадавшим организовали три автобуса для обогрева и развернули пункт временного размещения на 244 места.
«К тушению привлекаются 29 сотрудников и 9 единиц техники», — добавили в Telegram-канале «МЧС России».Читайте также:
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Мария Моисеева