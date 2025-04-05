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В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей

МЧС: В Кемеровской области пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

В городе Междуреченске Кемеровской области произошёл масштабный пожар, уничтоживший 900 квадратных метров кровли пятиэтажного жилого дома. На данный момент открытое горение ликвидировано, передают в МЧС России.
По данным пресс-службы МЧС, 120 человек, включая 21 ребёнка, самостоятельно покинули загоревшееся здание. Спасатели эвакуировали ещё 17 человек, среди которых четверо детей.

Для помощи пострадавшим организовали три автобуса для обогрева и развернули пункт временного размещения на 244 места.

«К тушению привлекаются 29 сотрудников и 9 единиц техники», — добавили в Telegram-канале «МЧС России».
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Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции
«Ъ»: Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции
05 апреля 2025, 00:11

Евгений Куйвашев (Фото: kremlin.ru)

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом в уголовном деле о коррупции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Следственные действия в отношении Куйвашева проводятся уже несколько дней: сначала в Екатеринбурге, затем в Москве. Его процессуальный статус официально не подтверждён. С 3 апреля информация распространяется противоречивая — одни утверждают, что экс-губернатор стал подозреваемым в деле о взятке в крупном размере, другие говорят, что он является в деле свидетелем.

Ранее Куйвашев, ушедший в отставку неделю назад, отказался комментировать информацию о возможном задержании.

26 марта президент России Владимир Путин назначил новым губернатором Свердловской области Дениса Паслера.

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Росгвардия задержала подозреваемых в поджоге ж/д инфраструктуры в Москве
04 апреля 2025, 20:05

Евгений Куйвашев (Фото: kremlin.ru)

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры в столице. В ведомстве предоставили видео задержания.
Правоохранителям поступил сигнал, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на перегоне «Яуза-Ростокино» Ярославского направления МЖД. Позже стражи порядка установили злоумышленников. Одного из них ранее судили по статье о наркотиках, а еще двое — несовершеннолетние. По словам задержанных, они пошли на преступление за деньги, которые им пообещал незнакомец в мессенджере. Открыто уголовное дело, следователи разбираются в деталях.

Ранее сегодня днем стало известно, что подростки в Подмосковье устроили погоню на угнанной машине.

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Женщина сняла видео для взрослых с сыном-подростком и отправила его незнакомцу
04 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock/SB Arts Media

В Воронежской области женщина сняла на камеру, как занимается сексом с 13-летним сыном, после видео отправила мужчине, с которым недавно познакомилась в социальной сети.
Как сообщает в телеграм-канале РЕН ТВ, после того как мужчина посмотрел видео, он обратился в правоохранительные органы. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Известно, что сын задержанной учится в шестом классе. Его мать не работала и не общалась с мужем. Кроме того, в семье ещё трое детей — два мальчика и девочка.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что под Миассом (Челябинская область) школьники заставили 12-летнюю девочку с особенностями развития раздеться догола на морозе, сняли с ней видео и избили.

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В Челябинской области подростки снимали «порно» с девочкой, имеющей особенности развития
04 апреля 2025, 17:26

Фото: iStock/Motortion

Под Миассом (Челябинская область) школьники заставили 12-летнюю девочку с особенностями развития раздеться догола на морозе, сняли с ней видео и избили.
Подростки остановили съёмку после того, как у девочки пошла кровь. Местные жители рассказали, что видео разошлось по чатам, родители требовали наказать школьников.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», об издевательствах над девочкой стало известно в конце января, о чудовищном инциденте писали местные СМИ.

СК возбудил уголовное дело, подростков-извергов временно отстранили от занятий и пообещали отправить их в исправительный центр. По словам родителей других учеников, те, кто издевался над девочкой, вернулись в школу, а суд отказался отправлять их в спецприёмник из-за возраста.
«Родители не удовлетворены работой, которая была проведена. После случился ещё один такой инцидент, то есть проблема не единичная», — рассказали «Осторожно, новости» родители.
Директор школы записала обращение в связи с негодованием родителей. По её словам, учителя с самого начала выступали за то, чтобы отправить подростков в спецприёмник, но суд отказал.

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Студента из Марокко арестовали после поножовщины в казанском общежитии
04 апреля 2025, 16:13

Фото: iStock/SeventyFour

В Казани суд арестовал 21-летнего студента из Марокко, который устроил поножовщину в общежитии на улице Журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Иностранца отправили в СИЗО на два месяца.
По данным «Татар-информа», все произошло в минувший понедельник, 31 марта, когда подозреваемый поссорился с 17-летним студентом из Туниса. Во время скандала марокканец схватился за нож и ударил несовершеннолетнего в грудь, голову и руки.
«Раненого парня увезли в ДРКБ, его обидчик сбежал. По данным источника агентства, задержали его ночью в Нижегородской области. Оба парня — студенты одного из казанских вузов», — говорится в материале.
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