Двое детей из Колумбии умерли в морозильной камере, играя в прятки
В колумбийском городе Виста‑Эрмоса произошла трагическая гибель двух детей. Восьмилетняя Саури и ее младший брат Дариен застряли в морозильной камере, пишет издание Metro.
Инцидент произошел, когда родители ненадолго отлучились из дома. По словам отца Брайана Гевары Тривиньо, они с женой ушли примерно на 20 минут, чтобы купить продукты и подобрать рубашку для школьного парада. На момент их ухода морозильную камеру, как утверждает мужчина, отключили от сети.
По предварительной версии, дети во время игры забрались внутрь хранилища, после чего дверь захлопнулась. Когда родители вернулись, то обнаружили детей внутри морозилки без признаков жизни. Пострадавших срочно доставили в больницу , но усилия медиков оказались тщетны: спасти Саури и Дариена не удалось.
Трагедия вызвала глубокий отклик в местном сообществе. Школа, в которой учились дети, выразила искренние соболезнования семье. Мэр Висты‑Эрмосы Хуан Андрес Гомес отметил, что гибель брата и сестры стала тяжелой утратой для всего города и потрясла его жителей.
