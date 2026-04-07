Супружеская пара из Малайзии почти год держала в рабстве пожилую женщину
Проживающую в Австралии пару из Малайзии обвиняют в рабовладении. Об этом пишет издание Mothership.
Под суд попали 44‑летний Чи Кит Чонг и его 29‑летняя супруга Энджи Йе Линг Лиау. История началась на их родине, когда мужчина познакомился с пожилой индонезийкой, служившей пастором в церкви. Отношения между ними стали достаточно близкими, и в 2022 году Чонг предложил женщине переехать в Австралию, чтобы ухаживать за дочерью супругов в роли няни.
Однако вскоре ситуация кардинально изменилась. Чонг обвинил индонезийку в потере корпоративной банковской карты и заявил, что она обязана отработать возникший долг. В результате женщина провела в фактически рабских условиях десять месяцев. Супруги жестко контролировали каждый аспект ее жизни и применяли жестокие меры наказания за любые проступки, в том числе систематические избиения, лишение сна и еды.
Читайте также: