В Приморье раскрыли убийство 26‑летней давности
Расследование жестокого убийства в Приморском крае, совершенного в 2000 году, завершено. Преступление удалось раскрыть благодаря повторному анализу архивных материалов и новым свидетельским показаниям, сообщили в Следственном комитете по региону.
13 июля 2000 года в городе Большой Камень злоумышленник проник в квартиру с целью кражи. В помещении находился 76‑летний хозяин жилья, которого грабитель задушил. После убийства нападавший похитил 10 тысяч долларов и скрылся.
Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Прорабатывая архивные уголовные дела, сотрудники СК провели повторный анализ материалов и обнаружили ключевого свидетеля. Его показания стали весомым доказательством и позволили изобличить фигуранта.
Под следствием оказался 45‑летний житель Большого Камня. Его обвиняют в убийстве с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
