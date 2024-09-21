Двое детей насмерть отравились покупными пельменями в Красноярском крае

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Двое детей из Красноярского края насмерть отравились купленными пельменями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что трагедия произошла утром в субботу, 21 сентября. У членов семьи из села Красная Сопка появились признаки пищевого отравления – боли в животе, тошнота и рвота. Родители вместе с детьми обратились за медицинской помощью.
В результате врачам не удалось спасти шестилетнюю девочку и её 13-летнего брата. Выяснилось, что накануне они вместе с родителями съели на ужин купленные в местном магазине пельмени.
Следователи начали осматривать метро происшествия. Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время родители и ещё двое детей находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
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В результате врачам не удалось спасти шестилетнюю девочку и её 13-летнего брата. Выяснилось, что накануне они вместе с родителями съели на ужин купленные в местном магазине пельмени.
Следователи начали осматривать метро происшествия. Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время родители и ещё двое детей находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
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Анастасия Чинкова