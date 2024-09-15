Отравившихся в столовой социального центра в Москве ветеранов наблюдают врачи

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Врачи наблюдают ветеранов, которые отравились в столовой одного из социальных центров столицы, уведомил Дептруд. Там отметили, что состояние пострадавших стабильное.
«Оставшиеся в центре ветераны находятся под контролем специалистов реабилитационного центра, на данный момент и до получения заключения о причинах отравления питание организовано индивидуально в номерах. В центре дежурят медицинские сотрудники», — говорится в сообщении.На месте инцидента проведена дезинфекция при поддержке Роспотребнадзора, а также прочие мероприятия санитарной направленности. Кроме того, учреждение сменило поставщиков продукции, а всех сотрудников центра проверили.
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Никита Кротов