Двое детей погибли при аварии в Дагестане

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Двое детей погибли при столкновении пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Отмечается, что авария произошла в дагестанском селе Касумкент.
В результате ДТП пострадали десять человек, среди которых четыре ребёнка. Один ребёнок скончался на месте, а второй умер в больнице.
В Московской области за первый квартал 2024 года зафиксировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей такси. Причинами аварий, как правило, были превышение скорости, нарушение правил очерёдности при проезде перекрёстка и нарушение правил перестроения.
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В результате ДТП пострадали десять человек, среди которых четыре ребёнка. Один ребёнок скончался на месте, а второй умер в больнице.
В Московской области за первый квартал 2024 года зафиксировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей такси. Причинами аварий, как правило, были превышение скорости, нарушение правил очерёдности при проезде перекрёстка и нарушение правил перестроения.
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Анастасия Чинкова