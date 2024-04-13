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На Волге столкнулись два грузовых парома

В Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов на Волге
13 апреля 2024, 19:40
Фото: iStock/Anney_Lier

Фото: iStock/Anney_Lier

Два грузовых парома столкнулись на реке Волге в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным прокуратуры, авария произошла вечером 13 апреля в районе села Верхний Услон. Два грузовых парома совершили столкновение.



Татарская прокуратура приступила к проверке соблюдения требований о безопасности судовождения.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области поезд влетел в автобус, переезжающий железнодорожные пути. Позднее стало известно, что диспетчер переезда был пьян, поэтому сигнал светофора не был переключен на запрещающий.

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#татарстан
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#авария
#прокуратура
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Двое детей погибли при аварии в Дагестане
Двое детей погибли, ещё восемь человек пострадали при ДТП в Дагестане
13 апреля 2024, 20:23

Фото: iStock/conejota

Двое детей погибли при столкновении пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Отмечается, что авария произошла в дагестанском селе Касумкент.

В результате ДТП пострадали десять человек, среди которых четыре ребёнка. Один ребёнок скончался на месте, а второй умер в больнице.

В Московской области за первый квартал 2024 года зафиксировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей такси. Причинами аварий, как правило, были превышение скорости, нарушение правил очерёдности при проезде перекрёстка и нарушение правил перестроения.

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#дагестан
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Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки
13 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/Atstock Productions

Заместителя начальника отдела полиции на водном транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслава Булавина обвиняют в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным следствия, в дом Булавина в элитном подмосковном коттеджном посёлке «Пестово Life» приехал индивидуальный предприниматель М. с тремя миллионами рублей.

За эти деньги Булавин и его коллеги пообещали бизнесмену спокойную жизнь без проверок.

Правоохранительные органы заранее знали о даче взятки, поэтому держали под контролем весь процесс. Они задержали Булавина прямо на месте. Теперь офицеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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#подмосковье
#задержание
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Вода начала затапливать улицы нескольких сёл Курганской области
В Курганской области вода начала затапливать улицы, ведётся эвакуация жителей
13 апреля 2024, 19:21

Фото: iStock/maradek

Вода начала затапливать улицы нескольких сёл в Курганской области, производится эвакуация населения. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
В сообщении жителей сёл Межборное, Утятское и Нагорское призвали немедленно эвакуироваться, поскольку уровень воды постепенно поднимается.

Кроме того, администрация заранее просит эвакуироваться жителей сёл Плотников, Ялым, Нижнеберёзово и Глядянское, деревень Подгорная и Арсеновка, а также посёлка Водный. Ожидается, что здесь также в ближайшее время начнётся поступление воды.

По прогнозу МЧС России, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населённых пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков. В зоне подтопления могут оказаться 18 718 местных жителей.

Пик паводка прогнозируется на 14-15 апреля.

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#паводок
#опасность
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Стала известна предварительная причина смертоносной аварии на фуникулёре в Анталье
Минюст Турции: Коррозия могла стать причиной аварии на фуникулёре в Анталье
13 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/Inna Polekhina

Причиной аварии на фуникулёре, в результате которой один человек погиб и ещё 17 пострадали, могла стать коррозия металлических конструкций, об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на своей странице в социальной сети X.
«В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов», — объяснил Тунч.

Министр отметил, что 13 человек, ​которые выступают фигурантами дела, уже задержаны.

Напомним, вчера в турецком городе Анталья произошла авария на фуникулёре. 174 человека застряли в воздухе на неисправной канатной дороге, в настоящий момент все они эвакуированы.

В результате трагического инцидента погиб один человек. Ещё 17 пассажиров фуникулёра, включая двоих детей, получили ранения разной степени тяжести.

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Установлена личность поджигателя администрации Владимирской области

Россиянин в одиночку задержал напавшего с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее
#турция
#авария
#смерть
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Установлена личность поджигателя администрации Владимирской области
Baza: Владимирским поджигателем оказался 24-летний Владислав Афанасьев
13 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Andrii Zorii

«Коктейли Молотова» в здание администрации Владимирской области швырнул 24-летний Владислав Афанасьев, об этом пишет Telegram-канал Baza.
При этом, мотивы злоумышленника остаются неизвестными. Его удалось оперативно задержать сразу после случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что целью поджигателя мог быть вице-губернатор региона Константин Баранов. Как сообщил сам чиновник, в момент нападения он находился в здании администрации.

По счастливой случайности, сам Баранов не пострадал. Рядом с автомобилем в момент поджога находился помощник чиновника. Он быстро отреагировал и смог спасти машину Баранова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#администрация
#автомобиль
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Целью владимирского поджигателя мог быть вице-губернатор Константин Баранов
13 апреля 2024, 17:49

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Целью поджигателя, который швырнул «коктейли Молотова» в здание администрации Владимирской области, мог быть вице-губернатор Константин Баранов, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как рассказал в комментарии СМИ сам Баранов, первую бутылку с зажигательной смесью преступник в здание администрации, а вторую — в его машину. В этот момент сам Баранов находился в здании. Водитель, ожидавший чиновника на улице, быстро сориентировался и спас автомобиль.

Напомним, брошенная в здание бутылка отскочила от окна, упала на землю и не разбилась. Возгорания не произошло.

Злоумышленник уже задержан, сейчас с ним работают правоохранители. ​О мотивах поступка поджигателя пока ничего не известно.

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#поджог
#автомобиль
#администрация
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Россиянин в одиночку задержал напавшего с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее
13 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/BrianAJackson

Россиянин стал единственным гражданским, который осмелился дать отпор напавшему на торговый центр в Сиднее. Об этом сообщает австралийский телеканал 7NEWS.
Ранее телеканал ABC сообщал, что на востоке Сиднея был эвакуирован крупный торговый центр Westfield Bondi Junction. Неизвестный нанёс ножевые ранения нескольким посетителям, в здании были слышны звуки взрывов. Позже полиция сообщила о шести погибших.

Репортёр канала в прямом эфире рассказала о том, что удалось узнать у сотрудников ТЦ. По их словам мужчина, который кричал на русском языке «Не подходи!», держа в руках столбик от ограждения, смог задержать нападавшего на эскалаторе.

В соцсетях храброго россиянина прозвали «человеком со столбиком». Пользовали сети отметили смелость мужчины, который в одиночку остановил преступника до прибытия полиции.

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#австралия
#россияне
#нападение
#торговый центр
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Напавший на людей в ресторане Петербурга мужчина оказался помощником депутата
13 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/Dzurag

Мужчина, напавший на людей и устроивший стрельбу в петербургском ресторане, оказался помощником депутата от партии КПРФ Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова. Об этом сообщает 47news.
Отмечается, что в одном из ресторанов Невского района Санкт-Петербурга 44-летний Дмитрий Сенин набросился на сотрудников и посетителей заведения. Он угрожал им оружием и выстрелил в ногу одного из гостей из травматического пистолета. После этого дебошира отправили в спецприёмник.

Депутат Дмитрий Звонков подтвердил, что Сенин является его помощником. Эту должность он занимает уже более года. Парламентарий охарактеризовал его как ответственного человека, но «с привычками из 1990-х».

Также Сенин отметил, что знал о судимостях своего подчинённого за причинение тяжкого вреда здоровью, наркотики и мошенничество, но считал, что тот исправился.

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#санкт-петербург
#нападение
#рестораны
#депутат
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«Коктейли Молотова» бросили в здание администрации Владимирской области, загорелось авто
У здания администрации Владимирской области загорелась машина
13 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/mofles

Припаркованный автомобиль загорелся у администрации Владимирской области, после того, как в здание швырнули два «Коктейля Молотова», об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, бутылки с зажигательной смесью бросил неизвестный мужчина. Одна из них ударилось об окно, но не разбилась и упала на землю.

Вторую бутылку мужчина швырнул в припаркованный у здания администрации автомобиль. Машина загорелась.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, возгорание ликвидируют.

Ничего о личности и дальнейшей судьбе поджигателя пока ничего не сообщается.

Напомним, утром 12 апреля в столичном дворе неизвестные взорвали автомобиль бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поджог
#автомобиль
#пожар
#администрация
#владимирская область
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