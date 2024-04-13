На Волге столкнулись два грузовых парома

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Два грузовых парома столкнулись на реке Волге в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
По данным прокуратуры, авария произошла вечером 13 апреля в районе села Верхний Услон. Два грузовых парома совершили столкновение.
Татарская прокуратура приступила к проверке соблюдения требований о безопасности судовождения.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области поезд влетел в автобус, переезжающий железнодорожные пути. Позднее стало известно, что диспетчер переезда был пьян, поэтому сигнал светофора не был переключен на запрещающий.
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По данным прокуратуры, авария произошла вечером 13 апреля в районе села Верхний Услон. Два грузовых парома совершили столкновение.
Татарская прокуратура приступила к проверке соблюдения требований о безопасности судовождения.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области поезд влетел в автобус, переезжающий железнодорожные пути. Позднее стало известно, что диспетчер переезда был пьян, поэтому сигнал светофора не был переключен на запрещающий.
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Анастасия Чинкова