Двое детей погибли в ДТП под Архангельском
В Архангельской области на трассе А‑215 столкнулись автомобили Renault и BMW. В результате ДТП погибли пять человек, сообщили в региональном управлении УМВД.
Жертвы аварии находились в первой иномарке, среди них — двое детей пяти и 13 лет. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажира BMW, информация об их состоянии уточняется.
«В ДТП пострадали семь человек, из них пять человек погибли, в том числе двое детей, двое человек госпитализированы», — говорится в сообщении УМВД.На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.