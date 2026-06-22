Двое детей погибли в ДТП под Архангельском

22 июня 2026, 03:36

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Архангельской области на трассе А‑215 столкнулись автомобили Renault и BMW. В результате ДТП погибли пять человек, сообщили в региональном управлении УМВД.





Жертвы аварии находились в первой иномарке, среди них — двое детей пяти и 13 лет. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажира BMW, информация об их состоянии уточняется.



«В ДТП пострадали семь человек, из них пять человек погибли, в том числе двое детей, двое человек госпитализированы», — говорится в сообщении УМВД.