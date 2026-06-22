Подросток выстрелил из ружья на турецкой свадьбе и ранил 11 человек
В турецкой провинции Денизли произошёл несчастный случай во время свадебных торжеств. 11 человек получили ранения от рикошета дроби, выпущенной из ружья, сообщает газета Milliyet.
Инцидент случился в районе Кыралан уезда Чивриль. Во время церемонии вывоза невесты 15‑летний подросток решил выполнить традиционный для некоторых регионов Турции праздничный ритуал — выстрелить в воздух.
Однако всё пошло не по плану. Дробь отскочила от земли и поразила участников торжества.
Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. Двоих из них впоследствии направили в медицинские учреждения Денизли для дополнительного обследования и лечения. По имеющейся информации, жизни раненых ничего не угрожает.
После случившегося жандармерия забрала подростка для дачи показаний и начала расследование. Вместе с тем правоохранители проводят административную проверку.
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