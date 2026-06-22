Подросток выстрелил из ружья на турецкой свадьбе и ранил 11 человек

22 июня 2026, 01:06

Более десяти человек пострадали в результате стрельбы на свадьбе в Турции

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В турецкой провинции Денизли произошёл несчастный случай во время свадебных торжеств. 11 человек получили ранения от рикошета дроби, выпущенной из ружья, сообщает газета Milliyet.