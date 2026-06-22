Пропавшего рэпера Кисло-Сладкого обнаружили в больнице на Пхукете
Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, известный как Кисло-Сладкий, нашёлся в одной из больниц Таиланда. Предварительно, его жизни ничего не угрожает.
Как сообщает издание SHOT, артист пропал несколько дней назад. Последний раз 27‑летнего рэпера видели на Пхукете, где он должен был участвовать в съёмках клипов. Накануне исчезновения очевидцы заметили музыканта на пляже в неадекватном состоянии.
Несколько часов назад появилась информация о том, что артиста нашли в медучреждении на острове. По словам близких исполнителя, серьёзных травм у Жумабека нет, и после завершения дополнительного обследования его могут выписать уже в течение суток.
История исчезновения и последующего обнаружения музыканта вызвала неоднозначную реакцию среди его поклонников. Часть фанатов выразила сомнения в подлинности произошедшего, предположив, что ситуация могла быть специально инсценирована ради пиара.
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