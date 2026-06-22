Три человека погибли при крушении самолёта в США
В американском штате Мэриленд разбился одномоторный самолёт. Все находившиеся на борту погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Инцидент произошёл около 23:30 в субботу (06:30 воскресенья по московскому времени). Самолёт модели Piper Cherokee следовал из Оушен‑Сити (штат Нью‑Джерси) в аэропарк округа Монтгомери. На борту находились пилот и два пассажира.
Как рассказала журналистам представитель полиции Мэриленда Елена Руссо, воздушное судно потерпело крушение в лесистой местности города Боуи. Причина аварии пока не установлена. Сотрудники экстренных медицинских служб подтвердили гибель всех человек, находившихся на борту.
Правоохранительные органы предполагают, что самолёт принадлежал местной лётной школе и, вероятно, выполнял учебное задание. Личности погибших не раскрывают, пока полиция не уведомит о трагедии ближайших родственников жертв авиакатастрофы.
Читайте также: