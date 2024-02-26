Двое детей получили ранения под обстрелом села Новая Таволжанка

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Двое детей получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Вооружённые силы Украины прямо сейчас обстреливают белгородское село Новая Таволжанка.
По предварительной информации, киевский режим обстреливает мирные российские населённые пункты при помощи реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire.
В результате прилёта по трёхэтажному многоквартирному дому двое детей получили осколочные ранения и контузию.
Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, около 18:30 над регионом сработала система ПВО, был сбит украинский беспилотник.
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По предварительной информации, киевский режим обстреливает мирные российские населённые пункты при помощи реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire.
Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, около 18:30 над регионом сработала система ПВО, был сбит украинский беспилотник.
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Евгения Парфентьева