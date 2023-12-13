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Двое детей пострадали в аварии с иномаркой и грузовиком в Щёлкове

13 декабря 2023, 11:10
Фото: Istockphoto / iZhenya

Фото: Istockphoto / iZhenya

Трёхлетняя девочка и семилетний мальчик пострадали в результате ДТП на 70-м км трассы А-107 в Щёлкове. Там легковой автомобиль врезался в грузовик, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя иномаркой и выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с грузовой машиной. В результате ДТП пассажиры легковушки, девочка трёх лет и мальчик семи лет, получили телесные повреждения», – сообщении ТАСС в пресс-службе.
Оба ребёнка госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#подмосковье
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В деревне Петушки горит производственное здание площадью 1,4 тыс кв м
13 декабря 2023, 11:27

Фото: Istockphoto / Distortion Media

Крупный пожар начался в производственном здании в деревне Петушки Пушкинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сообщение о пожаре поступило в 09:40. Горит производственное здание на Ельдигинском шоссе. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1,4 тыс кв м», – рассказали ТАСС в МЧС.
Информация о пострадавших не поступала. Наращивается группировка сил и средств для тушения огня. Сейчас она составляет 50 человек и 16 единиц техники. 
 
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#пожар
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#мчс
#подмосковье
#московская область
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Суд приговорил американку к работе в фастфуд-кафе за нападение на сотрудницу
13 декабря 2023, 11:14

Фото: istockphoto/rez-art

В сентябре 39-летняя американка Розмари Хейн заказала в кафе быстрого питания Chipotle буррито-боул на вынос. Результат её не устроил, и она попросила переделать блюдо, а через несколько минут вернулась, накричала на менеджера и бросила ей в лицо контейнер с горячей едой.
Инцидент попал на видео и быстро разошёлся в социальных сетях. Через месяц после происшедшего менеджер кафе по имени Эмили Рассел уволилась из-за полученной психологической травмы и подала в суд, сообщает CBC Radio. Хейн признала вину и принесла извинения пострадавшей, однако продолжала настаивать, что была справедливо расстроена качеством и внешним видом блюда.

В итоге судья приговорил Хейн к 180 дням тюрьмы. Однако предложил сократить срок до 60 дней, если та устроится на работу в ресторан быстрого питания на два месяца. Обвиняемая согласилась на это. Довольна приговором осталась и менеджер фастфуда. Она сказала, что предполагала только в лёгкое порицание, которое получит Хейн за своё поведение. А теперь она побудет в шкуре работницы кафе и на себе испытает все прелести общения с капризными клиентами.

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#приговор
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В Электростали восстановили нормальную работу частной котельной «Восточная»
13 декабря 2023, 10:52

Фото: Радио 1

Частная котельная «Восточная» в Электростали работает в соответствии с температурным графиком. Об этом информировала глава городского округа Инна Волкова.
«Вчера в результате масштабных работ были отремонтированы котлы, сетевые насосы, подключена заводская бойлерная. Вечером котлы запустили. На сегодняшнее утро котельная работает в соответствии с температурным графиком», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Она отметила, что не во всех квартирах ещё тепло, однако заверила, что сотрудники управляющих компаний налаживают внутридомовые системы. 
«На это нужно время. Благодарю всех, кто подключился к урегулированию сложной ситуации и продолжает делать всё, чтобы в домах горожан восточной стороны стало теплее», – заключила глава муниципалитета. 
Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. 
 
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением. 
 
В тот же день глава Электростали Инна Волкова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы котельной «Восточная». 
 
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься. 

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#московская область
#подмосковье
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Собаки неделю пытались отогреть тело насмерть замёрзшей в своём доме россиянки
13 декабря 2023, 10:51

Фото: istockphoto/fortise

В Свердловской области тело насмерть замёрзшей пенсионерки целую неделю пролежало в доме. Всё это время её пытались отогреть шесть собак.
Женщина замёрзла в собственном доме, так как в нём не было отопления, а газ отключили за неуплату несколькими месяцами ранее. Отмечается, что, несмотря на отсутствие какой-либо пищи, собаки не покусились на тело неподвижной хозяйки, а только ложились рядом с ней, пытаясь поделиться теплом.

Они также вели себя агрессивно, когда тело умершую попытались вывезти. Пришлось прибегнуть к помощи сотрудников Фонда зоозащиты, которые отогнали животных, чтобы дать возможность медикам забрать тело. Сейчас собаки находятся на попечении волонтёров. Они неохотно принимают пищу, хотя сильно истощены, и всё время толпятся у двери, словно ожидая, что за ними придёт хозяйка, рассказывают специалисты.

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#труп
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Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» обнаружено в Москве
Baza: Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» обнаружено в Москве
13 декабря 2023, 10:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» обнаружено в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в воскресенье, 10 декабря, журналистка Анна Царева разговаривала с родителями по телефону и пожаловалась на плохое самочувствие: несколько дней ее мучала повышенная температура. На следующий день 35-летняя Царева перестала выходить на связь.

Вечером этого же дня обеспокоенные родители обратились к хозяину квартиры, которую снимала журналистка. Около 20:00  отец с арендодателем открыли дверь и нашли тело Анны на кровати.

Полицейские проводит проверку и выясняют обстоятельства смерти женщины. Примечательно, что на теле отсутствуют признаки насильственной смерти.

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#температура
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#полицейские
#смерть
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79-летнюю пенсионерку задержали за кражу айфона в Москве
Baza: 79-летнюю пенсионерку задержали за кражу айфона в Москве
13 декабря 2023, 10:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

79-летнюю женщину задержали за кражу айфона в Москве. Она незаметно украла телефон у другой пенсионерки во время поездки в автобусе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась 70-летняя Ильмира. Пожилая женщина заявила, что во время поездки в автобусе у нее пропал iPhone 12, стоимость которого составляет семьдесят тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование. Через три недели следователи нашли злоумышленника. Им оказалась 79-летняя пенсионерка Людмила.

По информации следствия, она смогла незаметно выкрасть телефон в тот момент, пока ехала с пострадавшей в автобусе. Пожилую преступницу задержали. Ей грозит обвинение по статье «Кража».

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#полицейские
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Жертвами пожара в жилом доме в Лыткарине стали три человека, включая ребёнка
13 декабря 2023, 10:16

Фото: Istockphoto / photovs

Бабушка, дедушка и их семилетняя внучка погибли в результате пожара в Лыткарине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительным данным, его причиной стало замыкания электрического щита. После ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили тела девочки, её дедушки и бабушки», – рассказали ТАСС в пресс-службе. 
Как уточнили в подмосковной прокуратуре, возгорание произошло на первом этаже дома на Первомайской улице. 
 
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Под Новосибирском после издевательств подростков над пенсионеркой возбудили дело
13 декабря 2023, 10:13

Фото: istock / Akintevs

После издевательства двух подростков над пенсионеркой в Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении пожилой женщины», — рассказали в ведомстве.
По информации следствия, подростки угрожали пенсионерке применением насилия и украли находящиеся у нее дома деньги.

Напомним, 12 декабря стало известно том, что подростки 13 и 14 лет издеваются над пенсионеркой, записывая происходящее на видео.  Некоторые СМИ писали, что молодые люди несколько раз приходили к женщине, требовали деньги, угрожали, оскорбляли и обыскивали жилье. 

Сообщается, что к одинокой пенсионерке временно переедет внучка. Родственники после произошедшего боятся оставлять женщину одну.

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Севший во время шторма на мель сухогруз Blue Shark готовят к эвакуации
13 декабря 2023, 10:08

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сухогруз Blue Shark, который сел на мель во время мощного шторма в Краснодарском крае, начали готовить к эвакуации. Наконец-то объявился его владелец, который вышел на связь с властями, чтобы решить вопрос с буксировкой.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, для спасения 160-метрового судна прежде всего потребуется провести сложные водолазные работы и обследовать рельеф и состояние дна. Помимо этого, для того, чтобы освободить корабль из песчаного плена и увести с мелководья, его потребуется полностью разгрузить. Это очень сложный и трудоёмкий процесс, который может занять не один месяц.

Напомним, сухогруз был пришвартован в порту Тамани, однако во время шторма его сорвало с якоря и отнесло почти на 60 километров в сторону, к посёлку Витязево, где судно и село на мель. Blue Shark принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, которая базируется в Греции. В настоящее время на борту корабля находятся несколько видов судовых запасов: мазут, дизельное топливо, вода, балласт, а также груз ячменя — 2746 тонн.

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