Двое детей пострадали в аварии с иномаркой и грузовиком в Щёлкове

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Трёхлетняя девочка и семилетний мальчик пострадали в результате ДТП на 70-м км трассы А-107 в Щёлкове. Там легковой автомобиль врезался в грузовик, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, водитель, управляя иномаркой и выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с грузовой машиной. В результате ДТП пассажиры легковушки, девочка трёх лет и мальчик семи лет, получили телесные повреждения», – сообщении ТАСС в пресс-службе.Оба ребёнка госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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