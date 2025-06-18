Двое детей скончались в больнице после ДТП с ВАЗом и Хендаем под Саратовом
В Саратовской области произошла смертельная авария. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
По данным из его телеграм-канала, в Красноармейском районе на трассе «Саратов — Красноармейск» возле поворота на село Золотое столкнулись «ВАЗ-2104» и «Хендай». Изначально сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.
Сегодня пресс-служба регионального министерства здравоохранения уточнила, что число жертв в результате ДТП увеличилось до шести. Двое детей, получивших тяжелые травмы, скончались в больнице. Водитель иномарки находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Читайте также: