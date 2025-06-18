Прокурор требует признать маньяка-душителя Миргорода виновным еще в 16 убийствах
Московская прокуратура требует признать осужденного маньяка Владимира Миргорода виновным в убийстве еще 16 человек. Об сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичный надзорный орган.
По данным ведомства, маньяк, отбывающий пожизненный срок с 30 января 2012 года, расправился с 15 женщинами и одним мужчиной. Также известно о покушении на женщину, которую была изнасилована. Преступления совершались в начале 2000-х в разных районах Москвы и Подмосковья. Душитель знакомился с жертвами предлагая подвезти или выпить, после чего нападал на них в безлюдных местах.
Гособвинитель потребовал в суде назначить ему окончательное наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного заключения в исправительной колонии особого режима.
В прошлои году при изучении одного из уголовных дел того времени выявилось совпадение генетического профиля с ДНК Владимира Миргорода. Маньяка-душителя этапировали в российскую столицу, где тот дал признательные показания.
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