Прокурор требует признать маньяка-душителя Миргорода виновным еще в 16 убийствах

18 июня 2025, 18:18

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Московская прокуратура требует признать осужденного маньяка Владимира Миргорода виновным в убийстве еще 16 человек. Об сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичный надзорный орган.