Двое детей утонули в Башкирии за сутки — МЧС

23 мая 2026, 20:46

В Башкирии за сутки зарегистрировали два трагических инцидента на воде с участием несовершеннолетних. Оба ребенка погибли, сообщили в региональном МЧС.





Первое происшествие случилось в селе Салихово Чишминского района. В реке Узе утонул 15-летний подросток. Тело юноши обнаружили и подняли из воды сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.



Второй случай произошел в городе Дюртюли. По предварительной информации, молодой человек отправился на рыбалку на местный водоем.



На берегу спасатели нашли его одежду и личные вещи, однако самого юношу до сих пор не удалось обнаружить. Поиски продолжаются, их ведет зональный поисково-спасательный отряд.



