Мужчина утонул в пруду в российском регионе

23 мая 2026, 19:55

Труп утонувшего мужчины нашли в Псковской области

Тело мужчины обнаружили в Псковской области в пруду на территории Островского района. Организовали доследственную проверку всех обстоятельств происшествия, сообщили в региональном СК.





Визуальных признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не зафиксировали. Окончательную причину гибели установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.



Тем временем в Ростовской области возбудили уголовное дело по факту нападения на водителя автобуса в Батайске. Инцидент, попавший на видео, произошел на остановке общественного транспорта.



По данным следствия, группа молодых людей отказалась оплачивать проезд, после чего обрызгала шофера из перцового баллончика и избила его. Дело квалифицировали по статье «Хулиганство». Личности нападавших устанавливаются, ход расследования взяли на особый контроль в следственном управлении.



