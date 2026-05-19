Ребенок пошел купаться с друзьями без взрослых и утонул в реке
В Курганской области 11-летний мальчик утонул, купаясь с друзьями без присмотра взрослых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла 18 мая на реке Куртамыш. Мальчик нырнул с мостика в реку и начал тонуть. Друзья не смогли ему помочь.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Уточняется, что это первый в этом году случай гибели ребенка на водоеме в Зауралье.
Ранее сообщалось, что две малолетние девочки из Псковской области упали в реку во время прогулки и утонули. Тела детей нашли водолазы.
