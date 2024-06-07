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Двое маленьких детей пропали в Свердловской области

МЧС: В Свердловской области ищут пропавших детей
07 июня 2024, 07:50

Видео: МЧС

В лесу Свердловской области уже более двух суток ищут пропавших детей. Об этом сообщили в МЧС России.
«12-летний Гриша и его 10-летняя сестра Вика ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липка 4 июня. По пути назад семья заблудилась. Дедушка смог выбраться, дети потерялись», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники МЧС вместе с полицией и добровольцами прочёсывают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе. Специально для поисков детей из Тюменской области приехали ещё 20 специалистов МЧС.



В настоящее время поиски продолжаются. За прошедшую ночь удалось обследовать два участка леса и прилегающих к нему дорог – всего 13 км. Однако детей пока не нашли.

По данным Shot, 4 июня дети вместе с дедушкой пошли в лес рядом с деревней Бурмакина. Пожилой мужчина вышел из леса на следующий день, рассказав, что чудом выбрался. При этом объяснить, как он разделился с детьми он не смог из-за проблем с речью после инсульта. Мама пропавших рассказала, что ранее они никогда не сбегали из дома.

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В Кулакова москвичке случайно отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой
Москвичке по ошибке отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой
07 июня 2024, 08:42

Фото: iStock/simpson33

В московском Центре гинекологии им. В.И. Кулакова женщине случайно отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой, она осталась бесплодной. Об этом пишет Shot.
По словам женщины, в июне 2023 года у неё диагностировали воспаление левой маточной трубы и назначили операцию по удалению. Однако хирург Вячеслав Чурсин по ошибке вырезал не воспаленную трубу, а правую — здоровую.

После операции женщина неделю не могла восстановиться. За это время в левой маточной трубе скопился гной, и в организме развился смертельно опасный перитонит. Тогда была проведена повторная операция, и ей удалили уже воспалённый орган.

Очнувшейся после операции пациентке сказали, что теперь она бесплодна, так как у нее отсутствуют обе трубы. Чурсин объяснил удаление здорового органа «осложнениями во время операции», при этом почему он оставил воспалённую трубу, врач пояснить не смог.

Пострадавшая подала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Известно, что у нее есть 14-летний сын, однако москвичка ещё планировала беременность.

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В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека
В Забайкалье три человека погибли, 19 пострадали в аварии с машиной вахтовиков
07 июня 2024, 05:11

Фото: istock / gorodenkoff

В Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием машины, которая перевозила вахтовых сотрудников. Об этом информирует пресс-служба Минздрава региона, передает РИА Новости.
«Девятнадцать пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля. Состояние уточняется», — сказано в сообщении.
ДТП произошло утром 7 июня. Причина аварии не называется.

На место выехал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков. По факту ДТП начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве перевернулся автозак с людьми, их достают через люки в крыше. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Порномодель напала на кандидата на пост премьера-министра Британии
В Британии порномодель кинула в кандидата на пост премьера молочный коктейль
07 июня 2024, 02:32

Фото: istock / Chiociolla

В Великобритании порномодель напала на кандидата в премьер-минстры необычным способом. Девушка бросила в него банановый молочный коктейль. Об этом пишет Herald Sun.
Лидер движения Reform UK и кандидат на пост премьер-министра государства Найджел Фарадж начал свою предвыборную компанию в начале июня. Он беседовал с избирателями в городе Клактон-он-Си в графстве Эссекс.

Фарадж уже уходил из паба, в котором выступал с речью, когда какая-то женщина бросила в него стакан с банановым молочным коктейлем. Женщина обила политика и испачкать его костюм.

Нападавшей оказалась 25-летняя порномодель Виктория Томас Боуэн. Девушка выступает против консерваторов, которых представляет Фарадж. Боуэн зарабатывает деньги, продавая фото и видео эротического характера на платформе OnlyFans. Женщину задержали по подозрению в нападении и заключили под стражу.

Сам Фарадж посмеялся над таким способом атаки. Он приобрел десятки коктейлей для своих сторонников и опубликовал видео со словами: «Мои молочные коктейли влекут всех на предвыборную гонку».

Вместе с этим он назвал инцидент с девушкой «довольно пугающим».

«Никто не выходит и не проводит агитацию на улицах, как я, а это сопряжено с риском», — резюмировал политик.
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Женщина внезапно набросилась на мужа и отрезала ему пенис
Daily Trust: в Нигерии женщина напала на супруга и отрезала ему пенис
07 июня 2024, 01:16

Фото: istock / sudok1

Жительница Нигерии отрезала половой орган вернувшемуся из мечети мужу. Об этом информирует Daily Trust.
40-летний мужчина по имени Кадуна Салису Идрис попал в больницу 26 мая. Он рассказал, что вернулся домой после утренней молитвы и лен на кровать отдохнуть. Когда мужчина уснул, его супруга Хабиба Ибрагим внезапно набросилась на него с ножом и почти полностью отрезала ему пенис.

На крики пострадавшего прибежали соседи, которые остановили расправу. Мужчину госпитализировали. Медики отказались комментировать ход лечения, но известно, что какое-то время жизнь мужчины была под угрозой.

Идрис рассказал, что женился на Ибрагим за четыре месяца до происшествия и никогда не ругался с ней. Родители нигерийки также не знают, по какой причине она напала на мужа, и уже вызвались оплатить его лечение.

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В Воронеже неизвестные осквернили могилу Юрия Хоя
Могила вокалиста «Сектора Газа» в Воронеже могла быть повреждена из-за лампады
07 июня 2024, 00:17

Фото: istock / Joanna Ciesielska

В Воронеже сгорела могила певца, основателя группы «Сектор газа» Юрия Клинских (Хоя). Неизвестные осквернили могилу панк-музыканта. Об этом проинформировал местный телеграм-канал «Мой и твой Воронеж».
Канал опубликовал кадры, на которых видно, что могила у памятника сожжена.

В городской администрации заявили, что одной из возможных причин возгорания могла стать опрокинувшаяся лампада. Сотрудники полиции организовали проверку по факту инцидента. Мэрия пообещала восстановить надгробие.

Могила Хоя уже страдала от действий вандалов. В 2020 году дочь музыканта Ирина Клинских осуждала компании, которые развлекаются на его могиле.

«Из-за этих сборищ на могиле нужно многое ремонтировать: гранитный забор, мраморные детали надгробия», — рассказывала Клинских в беседе с RT.
Юрий Хой скончался 4 июля 2000 года в Воронеже. В тот день 35-летний артист планировал ехать в студию для записи видеоклипа.

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Украинский дезертир сбежал с фронта и набросился с кулаками на военкома
«СТРАНА.ua»: Дезертир напал на военкома в центре Киева
07 июня 2024, 00:06

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В центре Киева на улице Крещатик бывший военный ВСУ ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после того, как тот попросил у него документы. Об этом информирует «Страна.ua».
По заявлениям киевского ТЦК, мужчина сам подошел к сотрудникам военкомата и начал проявлять агрессию по отношению к ним. Когда у него попросили военно-учетные документы, бывший военнослужащий ударил одного из служащих.

Очевидцы зафиксировали происшествие на видео. Во время попытки мобилизации мужчина ударил военкома кулаком.

Мужчину задержали правоохранители, объяснить свои действия мужчина не смог. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что спецназовец «Добряк» притворился бойцом ВСУ и ликвидировал наемников из Грузии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Москве из перевернувшегося автозака спасают людей
Shot: в Москве перевернулся автозак с людьми, их достают через люки в крыше
06 июня 2024, 23:29

Фото: istock / Sapozhnikov Pavel

На юго-западе Москвы перевернулся автозак с людьми, их вытаскивают через люк в крыше. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.
По данным издания, ДТП произошло примерно в 23:40 на Люблинской улице. По предварительным данным, на момент аварии внутри находились заключённые. В настоящее время их вытаскивают через люки в крыше. На месте происшествия находятся несколько бригад скорой помощи, МВД и пожарные. Официальных сведений о пострадавших не поступало.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что после трагедии в Кемерове с участием трамвая нужно проверить весь общественный транспорт по России. Утром 6 мая на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. По словам мэра города Дмитрия Анисимова, один человек скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На газозаправочной станции в Армении произошел мощный взрыв — видео
В Армении прогремел мощный взрыв на газопроводной станции рядом с Ереваном
06 июня 2024, 23:06

Фото: iStock/Brad Kathrins

Вблизи города Абовян, который расположен неподалеку от Еревана, на газозаправочной станции произошел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости»‎.
Выложена видеозапись, на которой после яркой вспышки поднимается столп огня и густой серый дым. Известно, что на место ЧП отправились 8 пожарных расчетов. Сигнал о взрыве поступил в 23:14. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.
Секретарь МВД Нарек Саркисян заявил, что газозаправочная станция расположена на 2-ом километре трассы Ереван-Севан.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы. По информации источника, возгорание произошло в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров. Причина возгорания на данный момент неизвестна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Толмачев предложил меру по профилактике после аварии в Кемерове
Депутат Толмачев предложил проверить весь общественный транспорт
06 июня 2024, 20:40

Фото: iStock/DarthArt

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил, что после трагедии в Кемерове с участием трамвая необходимо проверить весь общественный транспорт по стране.
«Трагедия с трамваем в Кемерово — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит все: качество и сроки ремонта, обслуживания», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Ранее сообщалось, что в Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно сообщению мэра города Дмитрия Анисимова, один человек погиб. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что авария с трамваями безусловно является страшной.

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