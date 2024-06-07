Двое маленьких детей пропали в Свердловской области

Видео: МЧС
В лесу Свердловской области уже более двух суток ищут пропавших детей. Об этом сообщили в МЧС России.
«12-летний Гриша и его 10-летняя сестра Вика ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липка 4 июня. По пути назад семья заблудилась. Дедушка смог выбраться, дети потерялись», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что сотрудники МЧС вместе с полицией и добровольцами прочёсывают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе. Специально для поисков детей из Тюменской области приехали ещё 20 специалистов МЧС.
В настоящее время поиски продолжаются. За прошедшую ночь удалось обследовать два участка леса и прилегающих к нему дорог – всего 13 км. Однако детей пока не нашли.
По данным Shot, 4 июня дети вместе с дедушкой пошли в лес рядом с деревней Бурмакина. Пожилой мужчина вышел из леса на следующий день, рассказав, что чудом выбрался. При этом объяснить, как он разделился с детьми он не смог из-за проблем с речью после инсульта. Мама пропавших рассказала, что ранее они никогда не сбегали из дома.
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