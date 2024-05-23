В Твери сотрудники МЧС потушили пожар в мусороперерабатывающем цехе

Видео: Telegram-канал «МЧС России»
В Твери сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, который разгорелся в мусороперерабатывающем цехе. Об этом пишет Telegram-канал «МЧС России».
Сообщается, что в результате инцидента обрушилась крыша. На месте продолжают работать 10 единиц техники и 46 человек. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на отправку и прием самолетов. Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Казани. Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона
В российском регионе неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным
Стало известно, за что задержан замначальник Генштаба ВС РФ
Дарья Осипова